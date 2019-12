Guns N' Roses llega a Ecuador con un espectáculo de lujo en 2020

Guns N' Roses, la banda de Axl, Slash y Duff, llega a Ecuador para ofrecer su repertorio de más de 30 años de éxitos con el tour considerado como el tercero más exitoso de todos los tiempos.

Las entradas puedes reservarlas desde este 18 de diciembre en www.joinnus.com.ec.

Luego de girar por todo el mundo con su formación original, GUNS N´ROSES llega a nuestro país para ofrecer un único concierto, el sábado 21 de marzo en el Estadio Olímpico Atahualpa a las 20h00 , como parte de su exitosa gira “Not In This Lifetime”, así lo da a conocer ONE ENTERTAINMENT, empresa organizadora del evento, las entradas saldrán a la venta desde el jueves 19 y viernes 20 diciembre (socios Diners Club), público en general sábado 21 diciembre.

Axl Rose (voz), Slash (guitarra) y Duff McKagan (bajo), llega a Quito con su formación original de los “Gunners” donde mostrarán su poderío musical ante fanáticos ecuatorianos, que podrán ver en escena al grupo que es considerado como “el más peligroso del planeta”.

Para recordar

La llegada de GUNS N’ROSES a nuestra capital forma parte de una extensa gira latinoamericana donde la banda encabezará los más importantes festivales de la región del verano 2020, tales como Lollapalooza (Chile, Brasil y Argentina), Estéreo Picnic (Colombia) y Vive Latino (México); luego de que su tour “Not In This Lifetime”, que reunió a Axl, Slash y Duff, después de más de dos décadas, fuera considerado como el tercero más exitoso en la historia de la música.

En esta gira la banda celebra más de 30 años de trayectoria, tiempo en el fueron editados “Appetite for Destruction”, “GN´R Lies”, “Use Your Illuision I y II” y “Chinese Democracy”, sus aclamados álbumes de estudio, desde donde salieron canciones como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O' Mine”, “November Rain”, “You Could Be Mine”, “Paradise City”, “Civil War”, “Patience”, “Don´t Cry”, “It's So Easy”, “Knockin' On Heaven's Door”, entre otras.

El esperado encuentro de GUNS N’ROSES con los ecuatorianos es el sábado 21 de marzo en el Estadio de Olímpico Atahualpa.

A continuación te presentamos el precio de las entradas:

¿Dónde comprar?

Las entradas con precio de preventa en general para todo público se pondrán a la venta desde el sábado 21 de diciembre desde las 09h00 en los puntos de WESTERN UNION de

QUITO

CENTRO COMERCIAL EL RECREO

CENTRO COMERCIAL EL JARDIN

CENTRO COMERCIAL QUICENTRO NORTE

CENTRO COMERCIAL SCALA SHOPPING

CENTRO COMERCIAL QUICENTRO SUR

GUAYAQUIL:

CENTRO COMERCIAL MALL DEL SOL

MATRIZ GARZOTA

MALL DEL SUR

CUENCA

AGENCIA BORRERO

