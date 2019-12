¡No convenció! Falso incendio en pasaje de "Verdades Ocultas" provocó las burlas de los televidentes

El último capítulo de la teleserie Verdades Ocultas, estuvo marcado por la venganza de Valentina en contra de Rocío. La mujer lanzó una especie de bomba molotov a la casa de la familia Verdugo, luego de encontrar a su pareja junto a Rocío y Gonzalo.

Diego había visitado a la abogada en su hogar, en donde tuvieron un nuevo acercamiento romántico pese a que esta última insistió en que no quería entrometerse en su relación, puesto que el sujeto se casará con Valentina, quien se encuentra embarazada.

La futura madre siguió a su pareja y lo encontró dentro de la casa en el pasaje Nueva Esperanza. La situación provocó su molestia y, motivada por los celos, lanzó una botella en llamas para quemar el lugar. "No se van a reír de mí. Si Diego no es mío, no es de nadie", dijo Valentina.

El adelanto del próximo capítulo muestra cómo Nicolás intenta apagar las llamas con un extintor. "¡Manténganse atrás!", le pide a los vecinos momentos antes de ingresar al inmueble. Una vez que está adentro comienza a combatir el fuego para salvar a Rocío. Sin embargo, la calidad de las llamas no convencieron a los televidentes, quienes se burlaron de los efectos en Twitter.

Estas fueron algunas de las reacciones:

Es idea mía o el fuego de #VerdadesOcultas es el mismo de tvn? — Antonio Jara (@antn_jr) December 11, 2019

El fuego chanta se une a la escena del toro de amanda y el choque de rocio, como las escenas más patéticas y mal hechas 🤣 #VerdadesOcultas — ociosaaa (@ociosaaa) December 11, 2019

Wusjajajajajaja este efecto de fuego es mejor que el de #VerdadesOcultas pic.twitter.com/3NO8Whksyk — Ⓜarcos #RenunciaPiñera (@MarcosCanales) December 11, 2019

#VerdadesOcultas hagan como que el fuego los quema..pero con profesionalismo pic.twitter.com/oNnxBWrl2S — Warenconpecas (@warenconpecas) December 11, 2019

Las llamas del incendio, parecían de maqueta de colegio, con papel metálico.#VerdadesOcultas — Andrea (@gianna241979) December 11, 2019

Tvn tomó el área visual de #VerdadesOcultas, fuego ordinaaaario 🤦🏻‍♀️ — Cami Sepúlveda 🍃 (@camila_sepulve) December 11, 2019

Roncío y Diego no se dieron ni cuenta de la molotov #VerdadesOcultas pic.twitter.com/1i1tXj9EsW — Siri Tachi (@TachiSiri) December 11, 2019

A continuación revisa el incendio en Verdades Ocultas: