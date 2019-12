Esposo de Javiera Suárez la recuerda con emotivo mensaje a seis meses de su muerte

El 12 de junio de este año, falleció la periodista Javiera Suárez tras una larga batalla contra el cáncer. La comunicadora fue diagnosticada en 2016, y su lucha se extendió por los siguientes tres años.

A seis meses de su deceso, su esposo Cristián Arriagada la recordó compartiendo una emotiva fotografía en la que aparece junto a su hijo Pedro Milagros. La gestación coincidió con la detección del cáncer, pero la periodista continuó con su embarazo pese a todo pronóstico.

El registro del médico cirujano fue tomado durante una visita al cementerio, en la que pasaron a dejarle flores a Javiera Suárez. Junto a ellos, también estuvo la nueva mascota de Pedro Milagros: un perrito que lo ha acompañado durante los últimos meses.

Además de la fotografía, el profesional escribió un mensaje conmemorando la fecha. Primero, citó una frase del famoso libreo "El principito" para explicar que las cosas esenciales pasan inadvertidas por los sentidos, y luego contó una anécdota que le ocurrió junto a su hijo. Y es que cuando le dijo que irían a ver a su madre, este respondió que estaba en el cielo. Finalmente, reconoció que la extrañan mucho y confía en que pronto volverán a verse. "Te queremos!!", puso.

"'Solo con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible a los ojos'. Así explicaba el zorro a el Principito que lo importante a veces escapa a los sentidos y requiere de el corazón para hacerse evidente… Han pasado ya 6 meses de tu partida y cuando le dije a Pedrito en el cementerio que veníamos a visitar a la mamá me miró sorprendido y me dijo 'papá, la mamá no está acá, está en el cielo. Este es el jardín de la mamá…'. Qué maravilla es la simpleza de los niños y que fortuna tenemos de poder verlos ser. Javierita, te extrañamos mucho, pero seguimos adelante confiados en que estás mirándonos y pronto nos volveremos a ver. Te queremos!!", fue su mensaje.

Así fue la larga batalla contra el cáncer de Javiera Suárez La periodista falleció el 12 de junio

Te recomendamos: