El descargo de Maly Jorquiera que identificó a muchas madres en redes sociales

El estallido social afectó la vida de muchas personas, transformando sus rutinas de manera radical. Tal es el caso de la actriz y comediante Maly Jorquiera, quien ha percibido los efectos de la crisis en su maternidad, al punto que, incluso, ha considerado cambiar ciertos hábitos para facilitar su propio descanso.

La ex integrante de El Club de la Comedia compartió un descargo contando cómo ha sido ser mamá durante el último tiempo y las dificultades que ha tenido para conciliar el sueño. "Cuesta dormir en estos tiempos!!", dijo, asegurando que se le quitaron las ganas de beber para poder dormir.

En su relato, también habló sobre los marcados horarios de comida de su hijo e ironizó acerca de volver a amamantarlo para no levantarse en la madrugada. Y es que la actriz dejó de darle pecho para alimentarlo con mamadera, algo que por estos días parece estar reconsiderando. "La bendición despierta por su lechecita a las 4 am. Como que fuera hijo de relojero: puntual jajajajaja. Y la gracia es dársela por la boca y no la oreja", señaló.

Sus palabras se dieron en un contexto de humor y provocaron las risas de muchas madres, quienes se identificaron con el testimonio. "Yo por lo mismo les di pecho hasta que se aburrieran! Me daba una paja enorme levantarme como zombie", comentó una mujer. "Andas en las mismas que yo, pero la diferencia es que toma pecho y tiene 3 años. Ya se me olvidó lo que era dormir", dijo otra. Algunas, incluso le dieron consejos para superar el complejo momento.

La publicación de Maly Jorquiera superó los 10 mil me gusta a solo horas de ser compartida.

