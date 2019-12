Ponen en duda el embarazo de Sherlyn y aseguran que no fue por inseminación

Hace unos días, Sherlyn anunció a través de redes sociales que se encuentra esperando a su primer bebé. Además, reveló en una entrevista con la revista ¡Hola! que su embarazo fue gracias a que se sometió a un tratamiento de inseminación artificial.

Eso sí, en medio9 de la felicidad, la actriz se ha convertido en blanco de especulaciones pues se dice que el bebé no fue concebido por dicho procedimiento sino que es producto de uno de tres posibles hombres con los que estuvo.

De acuerdo con la revista TV Notas, Sherlyn habría estado saliendo con diferentes hombres y que bien uno de ellos podría ser el papá de su primogénito. Una amiga de la actriz fue consultada por dicha revista y aseguró que la gente cercana a ella le pedía que tuviera paciencia y que "se diera el tiempo de encontrar un buen hombre".

A post shared by Sherlyn (@sherlyny) on Dec 5, 2019 at 1:48pm PST

View this post on Instagram

Según la fuente, la actriz habría estado desde hace siete meses en una relación con un importante empresario hotelero de Cancún, pero también con otro empresario de la CDMX, un hombre mucho mayor que ella ya casado. Por si fuera poco, asegura que también estuvo teniendo encuentros con José Luis, de Río Roma, quien fue su último novio.

“Ella es sumamente astuta y más bien creo que todo lo que declaró sobre su embarazo por tratamiento en Nueva York, es algo que dijo para no echarse de cabeza. Hasta donde yo sé, no sólo salía con Roberto, sino que al mismo tiempo con Miguel Ángel, un empresario y político de la Ciudad de México, que es casado, pero no te puedo dar el nombre completo porque si no sabrían quién te lo dijo”,