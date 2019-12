Las sorprendentes declaraciones de Eugenio Derbez sobre su hijo José Eduardo y “sus mujeres”

Eugenio Derbez ha sido señalado esta semana por sus polémicos comentarios sobre hacer chistes sobre mujeres. Sin embargo, también llamó la atención con unos comentarios sobre la supuesta bisexualidad de su hijo José Eduardo y quehabía estado con dos mujeres a la vez.

Hace algunas semanas, José Eduardo Derbez reveló en el programa D-Generaciones que cuando tenía 15 años, su mamá Victoria Ruffo lo encontró con dos mujeres en su cuarto. Tras la polémica revelación, el comediante fue cuestionado sobre dicha situación y afirmó que no sabía de la ‘travesura’ de su hijo. Eso sí, dejo ver que lejos de estar molesto o incómodo, está muy orgulloso de que "salió como él".

“¿No me digas? No sabía eso oye. No sabía, pero si es de ojo alegre, salió al papá (…) Ha de haber sido su tía y su abuelita”, dijo al programa Suelta La Sopa.

Sobre los rumores en torno a la supuesta bisexualidad de José Eduardo, Derbez afirmó que no le hace caso a lo que se dice de él pues son "chismes" y que si así fuera, no tendría problema.

“Yo me río de todas las revistas y de todos los chismes. Finalmente cuando ese tipo de cosas suceden o son reales, primero que nada no tiene nada de malo las preferencias sexuales de cada quien, amo a mis hijos como sean, pero no es cierto y si fuera cierto diría ‘así los quiero’, pero no”, detalló.

Te recomendamos en video