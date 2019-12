Recordamos los grandes éxitos de Roxette tras la muerte de Marie Fredriksson

Este martes 10 de diciembre sorprendió la noticia de la muerte de Marie Fredriksson, una de las vocalistas del popular dúo de los 90, Roxette.

Murió a los 61 años de edad en la batalla contra el cáncer que le había sido diagnosticado, enlutando a todos los fanáticos.

Los grandes hits de Roxette

El dúo sueco, que lo completaba Per Gessle, estuvo en los primeros lugares de las listas musicales en Estados Unidos en 1989, "después que un estudiante de intercambio estadounidense viajara a Europa y se trajera la música de Roxette para dársela a la principal emisora en su ciudad natal Minneapolis", reseñó Billboard. Y fue así como pusieron a sonar The Look.

Tan solo 8 semanas después de estar sonando, alcanzó el número de la lista Hot 100 de Billboard.

"[Nuestros gerentes] nos dijeron que 'The Look' había ingresado en la lista de Billboard en el número 50", recordó Gessle a Fred Bronson en el Libro de Billboard de Número Uno. "He sido suscriptor de Billboard desde el '81, así que sé que entrar a 50 es bastante alto".

Luego volvieron a liderar la lista musical ese mismo año con el tema que ya es un clásico para todos "Listen to your heart", interpretada por Marie.

Y su tercer número uno fue nada más y nada menos que con el tema "It must have been love", en junio de 1990, que se convirtió en un himno para toda esa generación.

De acuerdo a Billboard, Roxette tuvo en total 9 canciones en el Top 40 y en el Hot 100, siendo uno de los dúos más exitosos del mundo.

Los más grandes éxitos de Roxette

1, "It must have been love", No. 1 (dos semanas), 16 de junio de 1990

2, "The Look", No. 1 (una semana), 8 de abril de 1989

3, "Joyride", No. 1 (uno), 11 de mayo de 1991

4, "Listen to Your Heart", No. 1 (uno), 4 de noviembre de 1989

5, "Dangerous", No. 2, 3 de marzo de 1990

6, "Fading Like a Flower" (Cada vez que se va), "No. 2, 31 de agosto de 1991

7," Dressed for Success ", No. 14, 29 de julio de 1989

8," Spending My Time ", No. 32, 4 de enero de 1992

9, "Church of your heart", Nº 36, 4 de abril de 1992

