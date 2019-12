Paloma Mami vuelve a encender las redes con el lanzamiento de su nuevo single "Mami"

El tiempo de espera acabó. La cantante chilena Paloma Mami estrenó su nuevo single "Mami", una mezcla de ritmos tropicales con un giro que la acercó a nuevos sonidos, despegándola de sus trabajos anteriores como "Not Steady" y "Fingías".

La artista informó el lanzamiento a través de su cuenta de Instagram, en donde supera los 3 millones de seguidores. "Ya salió este palooooo", anunció junto con la portada de la canción. El audio fue compartido en la plataforma de videos YouTube, y a solo minutos de su debut, acumula más de 20 mil reproducciones.

"Mami" se transformó en la quinta canción de Paloma Mami, después de "Don't Talk About Me", y en la sexta, tomando en cuenta su colaboración con el cantante español C Tangana "No Te Debí Besar".

Recordemos que la carrera de la cantante comenzó con el lanzamiento de "Not Steady" en 2018. El video tiene 62 millones de reproducciones en YouTube y es el tercero más visto de sus trabajos musicales. La lista la lidera "No Te Enamores", con 100 millones de visitas.

Actualmente, Paloma Mami tiene un contrato con Sony Music Latin, el mismo que la catapultó a la fama y la convirtió en una de las Latin Artist on the Rise. El último ranking de Spotify la catalogó como la artista chilena más escuchada del país en 2019. En la lista la sigue Pablo Chill-e, Santaferia, Cami y DrefQuila.

Escucha la canción aquí: