Las sensuales fotos de Eiza González y su guapo novio en la playa que sonrojaron a todos

Eiza González asiste a los eventos más exclusivos ya sea fuera o dentro de México. Recientemente fue invitada a la inauguración de una tienda Dior en el complejo Azulik Hotel Tulum, donde lució impecable con un lujoso traje negro con aplicaciones brillantes.

Pero al evento no fue sola, asistió con su novio Luke Bracey, un popular actor de Hollywood. Ambos forman la pareja perfecta.

Aunque la actriz de 29 años no suele compartir fotos ni detalles de su vida amorosa, desde hace varios meses ha sido captada besando al actor, por lo que sus admiradores suponen que su relación va mejor que nunca.

En noviembre fueron difundidas imágenes de la pareja paseando y dándose un tierno beso, sobre las que Eiza no emitió ningún comentario.

Y ahora ambos fueron captados más amorosos y sensuales que nunca durante una tarde en las playas de Tulum, en medio de una pausa laboral.

En las fotos se les ve muy unido, y en otras se ve un profundo beso que sonrojó a todos los seguidores de la actriz mexicana.

