Sofía Aragón deslumbró en el Miss Universo 2019 con un hermoso vestido rojo

Sofía Aragón, la representante de México en el Miss Universo 2019, arrasó en la competencia con un hermoso vestido rojo ajustado al cuerpo.

Sofía, quien es una de las participantes con más créditos e incluso ha dado una charla en la prestigiosa Ted Talk, desfiló por el escenario con un vestido rojo ceñido al cuerpo, y se vio como toda una reina.

En las rondas de preguntas dejó claro que está más que preparada para dejar en alto el nombre de México y ser la máxima representante de la belleza y la lucha por la igualdad de los derechos de la mujer.

"Cuando era pequeña mi mama me decía que hablaba hasta dormida. Miss Universo no está buscando una modelo, busca un modelo a seguir y en esta competencia puedo hablar lo que pienso, con el corazón y causar un impacto en el mundo", dijo Sofía dejando claro que llegó a la competencia para ponerla de cabeza y demostrar que la mujer no solo se puede evaluar por su belleza.

Durante su último discurso ante el jurado, dijo "Es revolucionario que Miss Universo esté buscando a una mujer líder. quiero demostrar a las chicas que a través de una plataforma de un concurso de belleza podemos lograr todo, debemos buscar progreso y no perfección".

