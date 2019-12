La reinvención de Cata Pulido tras ser despedida de La Red

Han pasado cinco meses desde que Cata Pulido salió de La Red, tras protagonizar un altercado con Carabineros en el sector de la curva 32 de Farellones. En el registro que fue difundido a través de redes sociales, se la ve discutiendo con uno de los uniformados mientras le exigía que le devolviera su cédula de identidad.

El hecho terminó con la actriz siendo despedida de La Red, en donde trabajaba como panelista del programa Intrusos, que terminará el próximo 30 de diciembre, luego de 13 años en pantalla. Los tiempos la obligaron a reinventarse y así lo declaró a La Cuarta, durante el evento de una marca.

Cata Pulido contó que está participando en el programa Conecta Mujer, de RadioTouch.cl. "Es parte de una corporación que se llama mujeres emprendedoras. Somos puras mujeres que queremos fomentar y ayudar a las pymes que están hechas por puras mujeres", indicó.

"¿Estabas ebria?": Sigrid Alegría celebra el fin de ‘Intrusos’ y Claudia Schmidt reacciona con furia La uruguaya compartió la reacción de la actriz tras el fin del programa

"Conocí a las chicas cuando pasó lo de Farellones, me junté con ellas, una era mi abogada y pensamos cómo hacemos una reinvención, porque me fui un rato a la 'ctm' (sic)", agregó, señalando que fue lo mejor que le pudo haber pasado. "Me habría quedado sin pega igual (por el término de Intrusos) y ahora estaría en nada. En el fondo fue para mejor, pero en ese minuto no lo vi así, porque tenía que parar la olla", explicó.

También entregó sus impresiones en torno a la televisión actual. "La tele hace rato me tiene bien choreá, siento que la tele está decaída, tiene fecha de expiración. Veo que hay muchas plataformas y creo que en este segundo hay que aprovechar todo, las plataformas y toda la visibilización que he tenido en mi vida para enfocarlo en algo positivo", señaló.

Respecto a su futuro laboral, en tanto, reveló que "ahora seré una microempresaria. No contaré de qué, pero hace mucho tiempo que tengo ganas de serlo. Creo que tengo un liderazgo importante y quiero explotarlo. Estoy en el teatro, estamos trabajando en la obra, pero no puedo adelantar nada, porque mi jefa se enoja".

Consultada por si extraña estar en televisión, Cata Pulido fue categórica en su respuesta. "No extraño la tele para nada, tampoco extraño hablar del resto. Sabía perfectamente en lo que me estaba metiendo, pero en ese minuto era bueno, porque creo que las oportunidades en la vida hay que aceptarlas", aseguró.

Gabriel Peralta contrajo matrimonio y te mostramos todos los detalles de la celebración El bailarín contrajo matrimonio con su pareja desde hace más de siete años

Te recomendamos: