Mauricio Jürgensen revela la verdadera razón por la que dejó el 'Bienvenidos'

A semanas de dejar el matinal Bienvenidos, el periodista Mauricio Jürgensen reveló el verdadero motivo por el que abandonó el programa de Canal 13. Durante su participación en el programa Podemos Hablar, contó que fueron una serie de situaciones las que lo llevaron tomar la decisión de acabar con un rol que se extendió durante 15 meses.

"Fue una tremenda experiencia, de verdad lo digo, sobre todo por los vínculos afectivos que uno tiene con los equipos. Son cinco horas diarias, probablemente muchos de ustedes también entienden de lo que trata", dijo, señalando que debido a la coyuntura del país, entró en un proceso de reflexión.

"¿Es este el lugar que yo puedo hacer un mejor aporte como periodista, como comunicador?", se cuestionó. "Tomé la decisión que no era fácil porque era un equipo que quería, porque tampoco tenía algo a mano para irme a la hora que decidí partir a hablar con la gente del canal y alejarme del programa en este contexto donde, si bien es cierto nunca me amordazaron ni me dijeron lo que tenía o no tenía que decir, sí sentí que mi lugar en la discusión sobre esta contingencia, se empezó a ver más reducido", detalló.

De acuerdo con sus declaraciones, esto tuvo que ver con la participación de algunos invitados como Alberto Plaza. El periodista recordó un episodio en que el cantante fue invitado al estudio y tuvo una discusión con Claudio Arredondo. "Yo estaba sentado junto a él, y a pesar de que podía entender de donde venía su molestia, tuve la sensación de que lo que estaba pasando en el estudio no era lo que teníamos que entregar", dijo.

"Debo reconocer que en ese momento, con teléfono en mano, yo estaba sentado al lado de Claudio, le escribí a mi mujer y le dije: 'me voy"", agregó Mauricio Jürgensen, aclarando que era algo que tenía pensado. "No quiero levantar una bandera falsa de decir que me fui en virtud que se vio vulnerada mi libertad de expresión. No, al contrario, tengo el mejor recuerdo, y siempre pude expresarme libremente. Pero no era algo con lo que me sentía cómodo", cerró.

