Gabriel Peralta contrajo matrimonio y te mostramos todos los detalles de la celebración

El pasado fin de semana, Gabriel Peralta contrajo matrimonio con Michelle Yakenlevic, luego de siete años de relación. El integrante del dúo Power Peralta se casó luego de siete años de relación en una ceremonia civil que realizaron en el Icon Hotel, en Santiago.

El bailarín usó un traje negro con camisa blanca de Cielo Milano. Por su parte, la novia utilizó un vestido en dos formatos distintos: para el enlace utilizó una capa con detalles en encaje, y para la fiesta se la removió, quedando solo con la pieza principal.

Michelle Yakenlevic es administradora de una prestigiosa marca de zapatos en Chile, y ha posado junto a Gabriel Peralta en eventos como la alfombra roja del Festival de Viña. En su edición pasada, compartió la velada junto a su cuñado Raúl Peralta, quien se encuentra en una relación con la cubana Lisandra Silva.

Durante la fiesta del matrimonio, la pareja sorprendió con presentaciones de baile, que incluyeron una performance de la novia y otra del novio. La primera, realizó una coreografía de la canción "Crazy in love", de Beyoncé, mientras que el segundo lo hizo al ritmo de "The way you make me feel", de Michael Jackson.

Luego de la celebración, la novia contó detalles del momento en su cuenta de Instagram. Según indicó, uno de los momentos más emocionantes fue cuando leyó sus votos en frente de su esposo. También reveló que estuvo haciendo una dieta estricta durante tres meses, la que complementó con gimnasio.

Sobre la luna de miel en tanto, contó que compraron los pasajes hace 10 meses. Irán al sudeste asiático, sin embargo, no tienen nada preparado, producto de las complicaciones en el país. "Por tiempo, por toda la contingencia… solo tenemos pasajes", dijo.

Revisa las imágenes a continuación:

