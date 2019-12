Café Tacvba lanzó nueva versión feminista de “Ingrata” donde exigen que ninguna otra mujer sea abusada

La agrupación Café Tacvba celebró este fin de semana sus 30 años de trayectoria musical y lo hizo por todo lo grande, interpretando sus mejores temas en un concierto realizado en el Foro Sol en CDMX.

Uno de los temas que más hizo cantar al público fue “Ingrata”, pero la agrupación mostró una nueva versión feminista en apoyo a todas las mujeres víctimas de la violencia y abuso sexual en México.

La versión feminista de “Ingrata” de Café Tacvba

Esta versión la interpretó Rubén, el vocalista de Café Tacvba junto a Andrea Echeverri, vocalista de Aterciopelados.

“Ingrato, no me importa si me quieres, vale madre si me dejas”, comienza cantando Andrea. Luego dice: “Ingrato, porque soy independiente, porque no te necesito, no soy tu media costilla y respeto es lo que exijo”.

Y esta es la parte más intensa de la canción: “Ingrato, como madre yo reclamo, ni una más es lo que pido, ningún macho abusivo violará a una chava (…) que la violencia se desaparezca, la tolerancia sea la bandera”.

Fue una especie de homenaje a todas las mujeres alrededor del mundo que han sufrido algún tipo de violencia sexual, y también sirve de apoyo a los movimientos feministas que luchan contra estos ataques en el mundo.

Desde Chile nació el canto de “Un violador en tu camino”, que ha sido replicado en países de América y Europa, con el fin de detener las violaciones sexuales en el mundo y que las mujeres no se sientan culpables, cuando los culpables reales son los violadores que vulneran la integridad de las mujeres.

