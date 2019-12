Blanca Lewin y la insólita manera en que la conquistó Daniel Matamala: "Me hizo un pan con palta"

La noche del sábado se transmitió un nuevo capítulo de La Divina Comida, en el que participó Pedro Ruminot, Maura Rivera, Jaime Parada y Blanca Lewin. Durante el programa, los invitados sorprendieron con diversas confesiones sobre su vida privada, pero fue esta última quien más llamó la atención debido a la particular manera en que comenzó su romance con el periodista Daniel Matamala.

Sus palabras surgieron luego que el concejal por Providencia le preguntara cómo partió su historia con el comunicador, con quien lleva seis años de relación. "Nos conocimos porque trabajábamos en el mismo edificio, aunque nunca nos habíamos topado, en realidad. Y una compañera una vez organizó como un desayuno que después se fue repitiendo una vez al mes", partió contando.

"Yo estaba separada hace poquitos meses, y estaba bastante triste, y él me hizo un pan con palta. Básicamente eso. Me hizo un pan con palta y era como que me hubiera construido un palacio en ese momento", agregó, ante la sorpresa de los comensales.

"¿Lo miraste y te gustó?", le preguntó Maura Rivera, a lo que Blanca Lewin aseguró que sí. "Es que lo había visto antes, pero no pensaba quién era, porque no veía tele, pero sí al lado tengo un proyector y a veces veíamos por el computador cosas en la pantalla y con mis amigos nos juntábamos a ver los debates políticos", explicó.

La actriz también se refirió al acoso de la prensa, cuando se dio a conocer el romance entre ambos. "Fue muy fome, la verdad. Eso me dolió mucho y me dio mucha rabia porque yo salía harto en los medios, y siempre salía por mi trabajo, y de repente, ya nada se trataba de mi trabajo, ahora solo se trataba de que yo estaba con Daniel", dijo.

"Además yo no quería meterme en una relación, si yo estaba separada hace pocos meses", añadió. "Resulta que fuimos al teatro un par de veces y al tiro como que me llamaron por teléfono", contó. Sobre el acoso de los medios, reveló que iniciaron una persecución en contra de ella y Daniel Matamala. "A mí me esperaban afuera del pasaje, me seguían cuando iba a dejar a mi hija al jardín", detalló.

Las mejores imágenes que dejó el cumpleaños número 31 de Coté López La modelo celebró junto a sus familiares

Te recomendamos: