Andrea Dellacasa relata terrible intento de violación en la calle: "Ni siquiera iba con una minifalda"

El último capítulo de Podemos Hablar, tuvo como invitados a Ruth Gamarra, Marcelo Zunino, Mauricio Jürgensen, Félix Soumastre, Lorena Capetillo y Andrea Dellacasa, siendo estas dos últimas quienes impactaron al relatar los episodios de abuso sexual que sufrieron a lo largo de su vida.

Mientras que la actriz se refirió a una situación que vivió años atrás, asegurando que incluso le ha afectado en sus relaciones, la segunda reveló que sufrió un intento de violación a la salida de una estación de metro. "A mí me intentaron violar saliendo del Metro Escuela Militar. Un día, a las 10 y media de la noche, me agarraron por detrás, me tiraron hacia unos arbustos que había. Gracias a Dios, yo empecé a gritar y salió el conserje de un edificio que me ayudó y llamó a la policía", dijo.

"La persona salió corriendo. No la encontramos ni nada, pero hasta el día de hoy, cuando voy caminando y viene alguien corriendo por detrás es como, instintivamente, se me sube todo. Yo en ese momento decidí irme de Chile un mes y medio. Cada vez que cruzaba un lugar y venía mucha gente era como ‘ahhh’. Era como muy interno", agregó, señalando que solo le contó lo vivido a una persona.

"Yo decidí callármelo. A la única persona que se lo conté en su momento fue a mi hermano y me fui a Argentina. Mis papás no sabían por qué esa decisión tan repentina. Decidí quedarme con ellos, sentir amor y lo guardé adentro mío. Traté, con un poco de vergüenza, a pesar de que ni siquiera iba con una minifalda, en invierno. No iba vestida provocativa ni nada. Pero cuando una se siente violentada por un ser que pudo poseerte, en realidad te sientes muy insignificante", continuó Andrea Dellacasa, indicando que tarde o temprano estas cosas vuelven a la cabeza.

Conmovido por el relato, el animador Julián Elfenbein señaló: "tú tienes derecho a ir desnuda por la calle si quieres. Ese es el problema. Nadie tiene derecho ni siquiera a acercarse a ti". "Uno tiende a echarse la culpa, pero, a ver… Yo decidí borrarlo de mi mente, sacarlo y seguir adelante", complementó la argentina.

En el estudio, señalaron que, por lo general, los abusos ocurren dentro del círculo familiar. En este contexto, Andrea Dellacasa señaló que los padres deben estar atentos a los indicios que entregan sus hijos. "Normalmente los abusadores, dentro de una familia, es gente que ni te la imaginas, y hay muchos más de lo que imaginamos. Yo invito a los padres a mirar un poco más a los hijos", dijo.

"Ellos a veces están muy concentrados en el trabajo, en el dinero, en mantener una estabilidad económica y se olvidan de mirar a sus hijos, lo que realmente les pasa. Yo creo que si un día tu hijo viene un asustado y se encierra en la habitación a llorar, algo le pasa. Algo está pasando", cerró.

Te recomendamos: