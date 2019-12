Ally Brooke, ex Fifth Harmony, sorprende con su presentación en el Miss Universo 2019

Ally Brooke sorprendió a todos sus seguidores con una explosiva presentación en el comienzo del Miss Universo 2019.

La diminuta cantante, quien se dio a conocer como una de las integrantes del grupo de chicas más exitoso de la década Fifth Harmony, hizo su debut como solista en una de las ceremonias más vistas en el mundo entero.

"Low-Key"" freaking out because @AllyBrooke is performing LIVE on the #MissUniverse2019 stage. 👀 ❤️#MissUniverse2019 LIVE on @FOXtv. Airing in Spanish on @Telemundo. pic.twitter.com/NuRr1n0Evi

— Miss Universe (@MissUniverse) December 9, 2019