Las 3 cualidades de Sofía Aragón perfectas para conquistar la corona del Miss Universo

El universo siempre está escuchando… por eso mantén tus pensamientos y emociones encaminados hacia dónde quieres llegar ♥️✨ . . @missuniverse Gracias @gustavocadile por mi vestido 😍♥️ Por cierto.. ya vieron que para mi entrevista usé el diamantito que me regalaron?? 😍😍😍 #aragodiamonds Gracias !!🙏🏼🇲🇽♥️ . . . #LaMEXICANA #HuracanAzteca #HuracandeFuego