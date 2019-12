La verdadera felicidad llega cuando aprendes a agradecer lo que tienes

La gratitud es el único camino verdadero hacia la felicidad. Sin embargo, a veces olvidamos agradecerle a la vida por las cosas que tenemos.

Todo lo que nos pasa, lo que llega y lo que se va, es por algo y debemos estar agradecidos. Pero es muy fácil pensar que el universo conspira contra nuestra suerte y felicidad.

La gratitud es la mejor manera en que realmente puedes apreciar la vida, sin importar cuán roto esté todo.

Agradecer incluso por las pequeñas cosas, te da un respiro y una perspectiva más sana de la vida. Sin embargo, ser agradecida no significa que tengas que olvidar el mal que te hicieron o cuanto te dolió una caída.

Ser agradecida significa que recuerdas que has tenido muchas cosas buenas en tu vida que te han dado razones para sonreír.

Así que cuando estés en tu peor momento posible, encontrar a alguien o algo por lo que estar agradecida, te quitará un gran peso de encima y poco a poco, sentirás un alivio en el corazón que sanará las heridas.

La vida es una montaña rusa y puede ser una ola de desesperación, una agonizante sensación de que todo estáal, Pierdes gente. Pierdes oportunidades. Pierdes los trabajos que amas. Pierdes el amor Pierdes tu salud. Te pierdes a ti mismo. En este mar de pérdidas sin fin, es importante recordar, hay esperanza. Siempre hay esperanza.

Tal vez tu esperanza esté en una persona, alguien amable, afectuoso y gentil: un padre, un compañero, un hermano, un amigo. Tal vez su esperanza reside en su creatividad, música, escritura, canto o baile. Tal vez es hora de una experiencia, un maravilloso viaje largo que ha tenido la intención de emprender pero que no ha tenido la motivación suficiente para hacerlo hasta ahora. Sea lo que sea, recuerda estar agradecido de que tienes una oportunidad, una persona, algo que te hace sentir vivo, incluso cuando cada parte de ti, especialmente tu corazón siente que te estás muriendo.

Es mucho más fácil enfocarse en lo malo que en lo bueno, pero la negatividad no lo llevará a ningún lado. Sin embargo, hay beneficios ilimitados de gratitud.

Es fácil ver lo peor en una situación. Es fácil dar por sentado a tus seres queridos. Es fácil olvidar lo bueno que lo tienes.

Es posible que su vida no sea perfecta, pero no debe pasar todo el tiempo quejándose de lo que no tiene cuando ya tiene tanto. Eres afortunado de tener amigos que te quieren, familiares que te apoyan, un trabajo, un techo, alimentos.

Apreciar lo que tienes, incluso cuando no tienes mucho, te cambiará para mejor. Estos son algunos de los mayores beneficios de la gratitud:

La gratitud limita tus gastos al reducir tu materialismo.

Perderás dinero si siempre estás buscando el producto más nuevo y brillante. Sin embargo, si está agradecido por el teléfono que ya tiene, no tendrá prisa por tirarlo cuando se lance otra versión. Si está agradecido por los artículos en su armario, no estará ansioso por comprar otro carrito lleno de ropa cuando navegue en línea. Serás feliz con lo que ya tienes.

La gratitud te ayuda a desarrollar mejores relaciones.

Cuando ves a alguien todos los días, es fácil olvidar cuánto significan para ti. Sin embargo, cuando practicas la gratitud recordándote lo afortunado que eres de tener a esta persona en tu mundo, la tratarás mejor. Pondrás más esfuerzo en mantener tu relación. Vocalizarás tus sentimientos para asegurarte de que se den cuenta de cuánto significan para ti. Esto fortalecerá tu vínculo. Esto te acercará más que nunca.

La gratitud te anima a vivir el momento y a alejarte del pasado.

Cuando estás agradecido por lo que tienes en este momento, dejas de pensar en lo que esperas tener en el futuro y lo que extrañas tener en el pasado. Dejas de vivir con remordimientos. Dejas de desear poder revertir o adelantar el tiempo. La gratitud te anima a disfrutar el momento, a vivir en el ahora. Esto evitará que mire el reloj, haga una cuenta regresiva hasta que termine la clase, hasta que termine el trabajo, hasta que termine su viaje. Le impedirá pasar toda su vida deseando estar en otro lugar.

