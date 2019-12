Sherlyn anuncia que está embarazada y muestra cómo luce su 'pancita' a sus tres meses y medio

Sherlyn sorprendió a todos al anunciar su embarazo y aseguró que es lo mejor que le ha pasado en la vida y ya está lista para convertirse en madre.

Fue a través de la revista HOLA donde la actriz reveló la gran noticia y mostró su pancita de embarazada, y luego publicó a través de sus redes una foto con la prueba de embarazo que decía positivo.

“Con todo mi amor les comparto la noticia más feliz de mi vida VOY A SER MAMÁ!. Mi corazón está lleno de amor, de ilusión y de agradecimiento con Dios, con mi familia, mis amigos, con los medios de comunicación y con todos usted mis amores que han sido mis compañeros y cómplices en este anhelado sueño. P.D Estado civil: enamorada de un bebé que todavía no conozco”, dijo a través de sus redes.

La mexicana se sometió a un tratamiento de inseminación artificial en Nueva York para lograr uno de sus más grandes sueños, ser madre.

En una entrevista con Javier Poza, Sherlyn detalló que viajó hasta Nueva York porque en México no existe un banco de semen.

“Fui a seleccionarlo con el mejor IQ que le podía seleccionar, el donante fui a seleccionarlo con la mejor línea de genes que podía tener, en el que no hubiera ni diabetes, ni cáncer, ni enfermedades congénitas, ni estas que se heredan (…) La inseminación es con tus óvulos y con el esperma del donante, si pega padrísimo y si no lo intentas otra vez. En este caso no hubo necesidad, fue a la primera”, dijo la actriz al periodista.

Ya tiene tres meses y medio de embarazo, y durante este tiempo vivió la experiencia en secreto, sin contárselo a nadie, y explicó la razón de por qué lo hizo.

“Cuando tienes algo tan valioso y algo pasando tan importante no puedes permitir que cosas externas lo ensucien o te hagan sentir mal, por eso me lo guardé con tanto celo y al mismo tiempo me permitió tener un proceso de entendimiento”, afirmó.

