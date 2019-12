La reina Isabel regaña a la princesa Ana en público por no saludar al presidente Trump

Hace unos días la reina Isabel II tuvo un nuevo encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su esposa, Melania Trump en el Palacio de Buckingham, donde recibieron a los líderes de la OTAN.

Durante el encuentro, la reina Isabel protagonizó un tenso momento con su hija, la princesa Ana,a que se ha viralizado en las redes sociales.

Y es que mientras la monarca estaba junto al príncipe Carlos y Camilla Parker saludando al presidente estadounidense, se volteó para regañar a su hija, la princesa Ana, que estaba a unos metros, por no saludar a Trump.

The Queen chastising Princess Anne for not greeting Trump and Anne not giving a single shit is the mood we all need to take into today pic.twitter.com/W5cCFlq2Ui

— Hannah Jane Parkinson (@ladyhaja) December 4, 2019