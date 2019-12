La mexicana Sofía Aragón se enfermó en pleno Miss Universo y preocupó a todos

Sofía Aragón, representante de México en el Miss Universo 2019, preocupó a todos sus seguidores ya que se enfermó días previos al certamen.

La modelo de 25 años así lo compartió en una transmisión en vivo en su perfil de Instagram, donde además aclaró que ya se encuentra mucho mejor.

Sofía Aragón se enfermó en pleno Miss Universo 2019

"Ya me siento perfecta, mucho mejor. Me guardé porque lo necesitaba, no soy de descansar y tirar la toalla, jamás en la vida, pero realmente necesitaba darme un break porque traía temperatura, tenía calentura", explicó la candidata.

"Me sentía muy mal (…) necesitaba estar bien para la preliminar, para la final, hablé con el equipo del Miss Universo, me dijeron que no había problema y el doctor que me recetó el antibiótico y me tomó la temperatura, me dijo no salgas hoy por el aire frío, es mejor que te recuperes", agregó Aragón.

De resto, Sofía Aragón ha continuado con sus actividades agendadas previas a la noche del certamen el próximo 8 de diciembre, en Atlanta, Estados Unidos.

"Nada tarda tanto en llegar como lo que nunca se empieza… así que por más largo que parezca el camino, empieza a caminar… todo maratón comienza con un un paso", escribió en uno de sus post más recientes en Instagram, a pocos momento de su gran noche.

Te recomendamos en video: