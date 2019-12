"Yo debería renunciar a este canal...": el indignado descargo de Pamela Díaz tras fin de "Viva la Pipol"

A días de que se confirmara el término del matinal Viva la Pipol, de Chilevisión, Pamela Díaz volvió a referirse al tema realizando un indignado descargo en pantalla. Los panelistas aprovecharon los últimos días del programa para bromear en torno al tema, pero fue la animadora quien lanzó su opinión más sincera.

Todo partió cuando recordaron la decisión del canal, contexto en el que la 'Fiera' hizo un repaso por su carrera en la señal del grupo Turner. "No estoy leseando. Trabajé tres meses gratis acá, en el matinal, que me echaron después. Trabajé tres meses gratis y después me dijeron ‘ya, ahora sí te vamos a pagar…’ ¿Pero quién trabaja tres meses gratis?", partió diciendo.

"No tenía pega y quería trabajar en un matinal. Dije ‘voy a probar una semana’. Y después me dijeron ‘otra semana y otra semana’, y me agarraron pal leseo", continuó, a lo que Felipe Vidal preguntó: "¿eso fue el 2015, Pamela?". "Eh, no…", respondió la animadora.

"¿O fue la primera vez que llegaste al canal?", agregó el periodista. "Ahí… O antes", contestó Pamela Díaz, iniciando su desccargo. "¿Sabí qué? Yo debería renunciar a este canal. Me han echado tres veces, ¡tres! Tres veces me han echado. Una, por la culpa de los ejecutivos, por Primer Plano. Dos, por la innombrable. Y ahora, tercera también. Los ejecutivos también me echan… ¿Cómo no me echaron? Si me echaron… (de La Mañana en 2018)", dijo.

"Te echaron de un programa, no del canal", aclaró Nicolás Gutiérrez. "¿Cómo que no me echaron? ¡Si me echaron, Gonzalo!", remarcó, siendo cuestionada por el tono de voz con el que le habló al invitado. "Me dice ‘no te echaron’ (apunta a su sonopronter). Sí me echaron. ¿Me echaron o no me echaron?", se defendió ella.

"Pero te echaron de un programa, no del canal", insistió Nicolás Gutiérrez, a lo que Pamela Díaz contestó: "¡Me echaron del canal! Salvo que tenía La Noche es Nuestra, por suerte". "Bueno, entonces no te echaron poh… Te sacan de un programa", continuó el invitado. "Pero si no me pagaron mi sueldo", aclaró la animadora.

Tras el confuso momento, Chico Pérez comentó: "Pamela, si la pregunta no es cuándo, es por qué te echaron", a lo que la animadora contestó responsabilizando a los ejecutivos. "Ah, porque los ejecutivos no me entienden… No me entienden. ¡Y más encima hay puros argentinos en este canal! Yo no entiendo", finalizó.

Te recomendamos: