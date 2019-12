Seguidores de Luli salen en su defensa tras críticas por "extrema delgadez"

Tras un complicado año, Nicole 'Luli' Moreno le dio un vuelco a su rutina y se enfocó en el deporte. Su constante práctica le ha permitido tener un cuerpo muy tonificado, cuyos resultados ha lucido en redes sociales. La modelo suele utilizar estas plataformas para compartir sus avances, pero estos no siempre son bien recibidos.

En una de sus últimas publicaciones, la conductora de Siempre Fuerte, de TV+, aparece luciendo su marcado abdomen durante una visita al gimnasio. La modelo posó mirando a la cámara y compartió la imagen junto al mensaje: "en la vida si no hay sacrificios no valoras lo que logras ".

Al igual que en otras ocasiones, Luli comenzó a recibir mensajes por parte de sus seguidores. Algunos de estos aplaudieron su perseverancia, remarcando lo saludable que luce. "Te pusieron a prueba y mira tu evolución, limpia y sin culpas y estás con los que realmente te merecen. Felicidades", dijo una persona. "Admiración por ti", señaló otra.

Sin embargo, hubo quienes criticaron su imagen indicando que luce "extremadamente delgada". Uno de los usuarios cuestionó su imagen preguntando: "no será mucho? Para qué tanto? Te veías muy bien como estabas…". Pero los seguidores de la modelo salieron rápidamente en su defensa señalando que puede verse de la forma que quiera.

"No es mucho. No es tanto es como ella quiere estar. Se veía hermosa y ahora se ve extremadamente más", contestó una mujer. "Lindaaa. La que puede, puede. Tú dale no máss", comentó otra.

Te recomendamos: