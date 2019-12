Netflix: publican tráiler de la segunda temporada de You y muestra a un Joe diferente en Los Ángeles

La segunda temporada de 'You' está cada vez más cerca y Netflix ya ha revelado el primer tráiler, que muestra a un Joe diferente en otra ciudad.

Y es que el escalofriante joven ha decidido cambiar su nombre por "Will", lo que lo hace más escalofriante aun pues cambiará su identidad para emprender una nueva vida en Los Ángeles, donde buscará a su siguiente víctima, como lo fue Beck.

"¿Sabes? el amor me ha llevado a sitios muy oscuros. Pero, Los Ángeles es lo más oscuro que hay. Tus seguidores ven una imagen y se imaginan que triunfas. Lo que no ven es el esfuerzo que te cuesta crear la fantasía. Te escondes detrás de una fachada ¿por qué? te dices que vives de la tierra. Pero ese no eres tú saboreando una magdalena sin gluten, eres tú acicalando tu ego y rompiendo un ayuno intermitente" dice Joe con su escalofriante voz.

Luego expresa "si fuera una historia con sustancia podría perdonarte por escribir un guión en vez de un libro, pero no escribes nada innovador. Te dices a ti misma que sí, pero no es verdad. Los Àngeles es así, todos fingen ser lo que no son".

Y cuando le preguntan cuál es su nombre, responde "Sí, soy Will", dejando a los fans de la serie desconcertados.

La segunda temporada de la serie se estrenará el 26 de diciembre en la plataforma de streaming, así que prepárate porque Joe está cada vez más cerca.

