La adorable fiesta de cumpleaños de los hijos de Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez

!! Feliz Cumpleaños 🥳 #4 !!! León y Máxima !!! Son los niños más espectaculares llenos de Amor y Alegría somos bendecidos por ser sus padres los Amamos con toda nuestra Alma es un privilegio verlos crecer y convertirse en niños llenos de vida con todo nuestro amor @salinasjorgemx y su mamá más orgullosa del mundo 👨‍👩‍👧‍👦 Los amamos León y Máxima ❤️❤️