La punzante respuesta de Natalia Valdebenito tras lamento de Lucho Jara por no cantar hace tres meses

La inesperada confesión de Lucho Jara en el matinal Mucho Gusto, provocó la respuesta de la actriz y comediante Natalia Valdebenito, quien aludió a sus palabras a través de Twitter.

La también locutora de Súbela Radio, hizo sus descargos luego que el artista revelara que lleva tres meses sin cantar, durante una terapia de sonidos que se realizó en el programa, y que lo emocionó al punto de las lágrimas. "He vivido mucho tiempo con rabia y no sabía. Estoy muy contento de haber decidido, como hombre, parar. No sabía que había almacenado tanta rabia. Son cosas muy personales, muy internas, que no puedo contar en público", partió diciendo.

"Estoy muy dolido porque yo amo esta tierra, me siento muy orgulloso del lugar donde nací. Y siento que el dolor que yo tengo hoy día, que estoy botando, es un dolor que yo quiero que pase y me siento muy orgulloso de llorar. La emoción que tengo me hace muy bien. Estoy muy feliz", agregó, para finalmente referirse a su carrera musical.

"Yo nací para cantar y llevo tres meses sin cantar y parece que mi garganta va a explotar. Pero sé que esa prioridad no es la más importante. Hay gente que quiere gritar y me voy a comer esas ganas de cantar, porque yo quiero que la gente grite y siento que me he convertido en un ser mucho más empático, y eso también me alegra", aseguró.

Natalia Valdebenito se refirió a estas declaraciones, reflexionando en torno al sueldo que recibe como animador del matinal y los ingresos que genera con su carrera como cantante. "Imagínate, Lucho Jara, vivieras del canto y no tuvieras ese sueldazo que te da Mega para seguir en pantalla", puso.

