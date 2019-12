Hermógenes Pérez de Arce repasa a Tonka Tomicic tras ser expulsado del "Bienvenidos"

El periodista y abogado Hermógenes Pérez de Arce volvió a la televisión tras ser expulsado del Bienvenidos por Tonka Tomicic, debido a sus declaraciones en torno a las violaciones a los derechos humanos en dictadura. El ex diputado fue invitado al programa Síganme los Buenos, de canal Vive, para conversar sobre su desencuentro con la animadora.

"A ella no la conozco. La saludé una vez, cuando fui a este programa, al entrar, y después ella me dijo que me tenía que ir, a lo cual yo estaba dispuesto porque no me dejaban exponer mis razones. Me parecía bien irme, y después vi que hubo una gran reacción porque dijeron ‘lo han censurado, no lo han dejado expresar su punto de vista’, y fue porque yo dije que durante el gobierno militar había habido violaciones a los DD.HH. pero no habían sido sistemáticas", señaló en un comienzo.

Tras justificar sus palabras, Hermógenes Pérez de Arce contó cómo percibió su participación en el programa. "Yo sentía que no me dejaban expresar mi punto de vista y probar lo que yo decía (…) hubo algunas personas que hicieron escándalo, y ahí esta niña Tonka Tomicic -que no tenía el agrado de conocer- dijo que estas cosas no podían soportarse, y que yo era mejor que me ausentara del programa. Cosa que hice", explicó.

¿Tema superado?

Consultado por posibles acciones legales contra el canal o la animadora, Hermógenes Pérez de Arce aclaró que le ha dicho al abogado Raúl Meza que tome las acciones que estime necesario y que esté dentro de sus facultades tomar. "A mí me llamó el presidente o director del canal, Maximiliano Luksic. Me dio amplias explicaciones, que las había hecho públicas. Me pidió disculpas, y me dio a entender como que estaba además de acuerdo con mi punto de vista, siendo que el padre de él había dicho en la mañana que había sido un error invitarme. El hijo enmendó a su padre, lo cual está muy bien porque su padre está muy perdido en esta materia desde que se metió en el Twitter", sostuvo.

"Yo no he hecho nada, yo le he dicho a las personas que quieren tomar estas acciones que son libres, obvio, porque no es necesario mi consentimiento. Han habido 457 reclamos en el CNTV, pero yo no he hecho ninguno, porque he considerado superado el incidente", añadió, asegurando que se siente satisfecho con la respuesta del director ejecutivo del canal.

Respecto a la animadora Tonka Tomicic, insistió en que no tiene nada que ver con ella. "Yo ni la conocía, ni sé mucho de ella. No sé nada de ella. Sé que es animadora, sé que es modelo publicitaria, pero más no sé. Supongo que es una persona de izquierda y se ofende profundamente cuando yo expreso los puntos de vista de la derecha, que en Chile está bastante maltrecha. Pero yo procuro mantener los puntos de vista sustanciales de la derecha en todo lo que escribo u opino", infirió.

Te recomendamos: