Exnotero del "Mucho Gusto" barre con lamento de Lucho Jara: "¡Aburrido de este florerito!"

El lamento de Lucho Jara por no poder cantar desde hace tres meses, sigue generando repercusiones y ahora fue un exnotero del matinal Mucho Gusto, quien arremetió en contra del animador. Se trata de Álvaro Sanhueza, quien responsabilizó al cantante de su desvinculación del programa en el año 2016.

"Yo en Mega pedí más oportunidades y más pega de la que hacía. Entonces en un momento ya te cansas de golpear puertas. ‘Oye estoy acá, ojo’. Aquí el medio es súper mediocre, compadre", declaró en el programa La Divina Comida, asegurando que nunca recibió explicaciones respecto a su salida.

A tres años de lo ocurrido, el periodista revivió la antigua rencilla con el animador y se refirió a sus declaraciones en pantalla. Lucho Jara se emocionó al punto de las lágrimas durante una dinámica en la que además se refirió a su carrera como cantante. "Yo nací para cantar y llevo tres meses sin cantar y parece que mi garganta va a explotar. Pero sé que esa prioridad no es la más importante. Hay gente que quiere gritar y me voy a comer esas ganas de cantar, porque yo quiero que la gente grite y siento que me he convertido en un ser mucho más empático, y eso también me alegra", dijo.

En su cuenta de Twitter, Sanhueza criticó su falta de empatía y llamó a parar con el cinismo. "Ese no es el verdadero Chile! Aburrido de este florerito! Lo digo y qué! Su círculo de hierro lo protege! He dicho!", señaló en un hilo, agregando que en los momentos que vivimos, "hay que desnudar a estas 'figuritas' de sueldos millonarios y que se creen los paladines de la TV".

"Todas las cosas/pegas que logré, mucho-poco, fue sacándome la cresta! Por mi periodismo! (…) Me aburrí de la burbuja que venden las 'estrellitas"", añadió.

Revisa su descargo a continuación:

