Yamila Reyna encanta en redes sociales tras posar junto a su novio futbolista en Valparaíso

El romance entre Yamila Reyna y Ergi Djepaxhija va viento en popa. Así, al menos, lo demostró la argentina con una fotografía en la que aparece junto al empresario y futbolista en el Cerro Los Placeres, en Valparaíso.

La pareja llegó hasta el puerto acompañada del galán europeo, a quien conoció durante sus vacaciones por Europa. Durante su visita, guardó registros del momento y compartió una de las postales en redes sociales. En ella, aparecen besándose mientras el deportista se inclina sobre su cuerpo. Muy similar a las fotografías de antiguos romances.

"Tú y yo, yo y tú. Qué hermosura", escribió Yamila Reyna.

La imagen acumuló casi 9 mil me gusta y cientos de comentarios, entre los que figuraron felicitaciones y buenos deseos para la pareja. Sin embargo, la publicación tomó por sorpresa a varios, y es que muchos aún no estaban enterados del romance de la argentina.

"Me quedé sin saber la historia!!!!!!", comentó una persona, mientras que otra señaló: "me acabas de romper el corazón". Pese a esto, fueron más los mensajes de apoyo, en los que sus seguidores celebraron su nuevo amor. "Me encanta verte acompañada. Disfrútalo", "El amour!!! Mucha felicidad para vos con ese pololo", y "que linda pareja @yamireyna", fueron otras de las reacciones.

