"El mal de la lagartija...": Belén Soto celebra el cumpleaños de su mamá con particular mensaje

La conductora de El Tiempo de Canal 13, Carolina Infante, celebró su cumpleaños número 50, y en medio de los festejos recibió un particular saludo de su hija Belén Soto. La actriz, que saltó a la fama por su papel en Papi Ricky, utilizó su cuenta de Instagram para homenajear a su progenitora y compartió una serie de fotografías en las que aparecen juntas.

Sin embargo, lo más llamativo no fueron las postales, sino que el mensaje con que las acompañó, en el que hizo alusión al "mal de la lagartija". "ESTA NO SOY YO! ES MI MAMÁ y sí, lo sé, no necesitan decirlo porque yo tampoco logro entenderlo. Lo sé! Solo me sale de mi boca la expresión 'Que wea'. El mal de la lagartija es más que notorio. Solo espero que alguien me prometa que a mis 50 yo también estaré así…", partió diciendo.

Expareja de Pascual Fernández se cuadra con Dani Castro tras asegurar que tuvieron relación tóxica La exparticipante de "Doble Tentación", Gemma Collado, repasó al español en medio de la polémica

Luego, Belén Soto recordó el propósito de su publicación. "Esta mujer, esta maravillosa mujer, mi madre, hoy está de cumpleaños y cumple 50 AÑOS! Y nuevamente se me viene la misma expresión a la cabeza: 'que wea'. Perdón mi vocabulario, pero, se ve más joven que yo!! Y es como si ningún año le pasara encima! Sigue siendo la misma e increíble mujer que vi al nacer y que me ha estado acompañando toda mi vida!", señaló.

Finalmente, comentó: "hoy cada una de mis palabras está dedicada hacia ti mamá. Mujer valiente, esforzada, luchadora, positiva, fuerte, que me ha enseñado cada una de las cosas que se en esta vida. Eres mi gran ídola y toda mi admiración es hacia ti. Sigue cumpliendo sueños, metas y desafíos mamá, sigue siendo esa mujer con los vestidos más lindos del tiempo! (Jajajaja) pero más que todo, sigue siendo la persona más bondadosa y buena por dentro y por fuera! (…) Felices 50 y espero que no me mates por esta foto", agregó.



Revisa las imágenes a continuación:

Te recomendamos: