Hallan sin vida a actor surcoreano Cha In Ha

El actor de dramáticos surcoreano Cha In Ha fue hallado sin vida este martes 3 de diciembre en su vivienda, dejando un gran vacío en el mundo del espectáculo.

El joven solo tenía 27 años y se estaba abriendo paso en la televisión, pues desde 2017 comenzó a aparecer en dramáticos, y recientemente acababa de estrenar la serie 'Love with flaws'.

“Tenemos el corazón roto al dar a conocer esta noticia triste a todos los que han enviado su amor y apoyo a Cha In Ha hasta el momento. Estamos llenos de dolor por esta noticia que todavía es difícil de creer”, informó la firma que lo representaba.

Cha In Ha formaba parte del grupo de actores Surprise U que estaban representados por la compañía Fantagio.

“Pedimos fervientemente que no se difundan rumores y que no se publiquen informes especulativos para que su familia, que está experimentando una tristeza mayor, lo despida en paz”, añadió Fantagio en el comunicado.

Los proyectos en los que trabajó Cha In Ha

El joven debutó en la actuación en 2017 en el cortometraje “You, Deep Inside of Me”, y protagonizó el drama web “Miss Independent Jieun 2” y dramas televisivos, incluidos “Degree of Love“, “Wok of Love“, “Are You Human, Too?”, “Clean with Passion for Now” y “The Banker".

Su nuevo proyecto, “Love with Flaws", fue estrenado el 27 de noviembre.

