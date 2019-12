La inesperada y tierna reconciliación entre Enrique Iglesias y su padre Julio Iglesias

View this post on Instagram

#enriqueiglesias se reconcilia con su papá #JulioIglesias . . . . Así lo confesó… Una noche mientras veía una película que lo conmovió, tomó el teléfono para hablarle de nuevo. La del par de famosos es una historia de separación que data desde la niñez del intérprete de Cuando me enamoro. "Enseguida cogió el teléfono. Tuvimos una conversación muy bonita. Estaba bien de ánimo. Fue una conversación de esas en las que eres consciente de que es especial. Me reconfortó mucho", contó Enrique en una de esas pocas entrevistas en las que accedió a hablar de su intimidad familiar. En esta ocasión, Iglesias se sinceró con la revista masculina ICON, con la que también platicó acerca del momento en el que dejó a su familia y, en especial, a Julio: "A los 18 años me separé de mi familia por completo. Y fue difícil. Me fui y durante 10 años no tuve absolutamente ningún contacto con mi padre. "No empecé a tener contacto con él hasta que falleció mi abuelo (2005, cuando Enrique Iglesias ya tenía 30). Son muchos años. Sufrí mucho. Pero lo que sentía por mi música me daba fuerza. Y, sobre todo, perseguía el objetivo de hacerlo a mi manera",