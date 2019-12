Brad Pitt habló sobre su problema con la bebida y cómo lo ayudó a ser una mejor persona

La mega estrella de Hollywood, Brad Pitt, puede haberse separado de su ex esposa Angelina Jolie, pero los dos apenas han podido escapar de los titulares.

A post shared by Brad Pitt ️️️ (@bradpittoficial) on Dec 29, 2015 at 7:31am PST

View this post on Instagram

El actor de Ad Astra, durante una entrevista con Anthony Hopkins, habló sobre una multitud de cosas, incluido su pasado con Angelina Jolie y la gran disputa que tuvieron que fue ampliamente publicitada sobre sus problemas de alcoholismo.

Según los informes, la ex pareja decidió separarse después de que Brad tuvo una pelea con su hijo mayor Maddox en un vuelo en estado de embriaguez.

"Me estoy dando cuenta, como un verdadero acto de perdón para mí mismo por todas las elecciones que he hecho de las que no estoy orgulloso, que valoro esos pasos en falso, porque me llevaron a algo de sabiduría, lo que me llevó a otra cosa. No se puede tener uno sin el otro ”, dijo Brad mientras hacía una reflexión a sus años de alcoholismo.