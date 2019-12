"Cumplo 41 años en un Chile que despertó, como yo": el mensaje de Benjamín Vicuña en su cumpleaños

El 29 de noviembre, Benjamín Vicuña celebró su cumpleaños número 41 y para conmemorar la fecha, compartió un emotivo mensaje en redes sociales. En él, habló del festejo rutinario con su madre, quien cada año le recuerda los detalles de su nacimiento y como era cuando niño.

"Desayuno con mi madre y me cuenta una vez más cómo nací y a qué hora. Me cuenta que me debieron operar a las 3 semanas y que ella y sus amigas cuidaron de mí. Me habla de un niño tímido y mamón. Hoy cumplo 41 años en un Chile que despertó, como yo", puso, aludiendo al estallido social del país.

"Me ubico en ese relato de mi madre y me abrazo. Abrazo ese espíritu de Guerrero que me tiene de pie y que me invita a no temer el futuro. El niño sigue intacto, aprendiendo de la vida y buscando el camino. El niño libre que no le teme a la noche ni al viejo del saco. Ese soy yo, el mismo que hace 41 años entró en escena", agregó.



La publicación recibió una serie de mensajes, entre los que figuraron algunos rostros del espectáculo como Leonor Varela. "Yo también te abrazo", comentó la actriz, sumándose a Angélica Castro, quien le envió sus mejores deseos. "Felicidades!! Lo mejor para ti!!", puso.

Recordemos que Benjamín Vicuña estuvo en el centro de la polémica, luego que China Suárez confirmara su separación. Pese al distanciamiento, la actriz le dedicó un saludo al padre de su hija Magnolia en redes sociales. "Feliz cumple @benjavicunamori. Padre cariñoso, presente y paciente", puso, encima de una fotografía en la que aparece el actor junto a la menor de un año.

