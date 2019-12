"Sufrí de abuso, violencia, amenazas": Ingrid Cruz realiza potente descargo en redes sociales

View this post on Instagram

Hoy me cansé de guardar silencio. Me cansé de despertar y ver amenazas y fotos asquerosas en mi Instagram . En los últimos 4 años más de 12.000 niños y niñas han sufrido de abuso o violación en chile. En lo que va del año …han ocurrido 41 femicidios. Y a diario existen asquerosos que amenazan y acosan por Instagram . Como me enseñaron las @lastesis La culpa no era mía !!!!! Porque tengo un rol social ,porque soy mujer y madre !!! Porque callar ,apoyar o sentir que es algo Normal solo daña a nuestro hijos . Por esto hoy alzo la voz ! Esto no tiene que ver con una orientación política … Esto tiene que ver con la realidad que vivimos las mujeres de este país . Y sí, sufrí de abuso ,violencia ,amenazas pero aquí estoy …orgullosa de lo que soy !!! No crean que es fácil dar este testimonio …me tiemblan las manos …pero es mi obligación moral denunciar esto ! Les mando un abrazo a todos ❤️