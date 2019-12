Caitlyn Jenner podría ser demandada por revelar secretos de las Kardashian

Caitlyn Jenner se enfrenta a una demanda de varios millones de dólares después de parlotear sobre las Kardashians mientras compite en el reality show del Reino Unido 'Soy una celebridad sácame de aquí', informó el Daily Star Sunday.

A Caitlyn se le había prohibido hablar sobre la familia en el programa. Ahora, la publicación británica ha confirmado que antes de ir a la jungla en Australia por Soy una celebridad, la estrella firmó un contrato acordando no revelar ningún secreto familiar.

Sin embargo, Caitlyn dijo en el episodio del viernes por la noche que no había hablado con su hijastra Khloe Kardashian en muchos años.

La impactante admisión ocurrió cuando Caitlyn, de 70 años, le contó a sus compañeros campistas famosos sobre su salida como trans en 2014.

Cuando se le preguntó a quién le contó primero sobre su transición, Caitlyn dijo: “El primero fueron los niños, comencé con Brandon, mi hijo, y él me dijo: 'Papá, siempre he estado tan orgulloso de ser tu hijo, pero he nunca he estado más orgulloso de ti que en este momento".

Luego sostuvo: “Hablé con todos mis hijos y Khloé por alguna razón se dejó llevar por algo durante todo este proceso, han pasado cinco o seis años y realmente no he hablado con ellos. ella desde entonces". Caitlyn agregó con tristeza: “Estábamos muy unidos. La crié desde que tenía 5 años. Realmente no sé cuáles son sus problemas".

Según el nuevo informe, esa divulgación podría violar una orden de mordaza que Caitlyn firmó durante los primeros días de KUWTK. El documento de dos páginas fue elaborado para Kris Jenner como productor ejecutivo del programa y su cocreador Ryan Seacrest.

Significa que Caitlyn ahora podría ser demandada por su ex esposa Kris y los jefes de televisión. "Este contrato se entregó a todos los participantes en el programa y significa que Caitlyn podría estar en problemas", dijo una fuente al Daily Star Sunday.

