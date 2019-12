"Esta es mi pega": Belén Soto responde tras ser cuestionada por viajar en medio de la crisis

Hace tres semanas, Belén Soto escribió en su cuenta de Instagram que se iba de viaje por Europa. El motivo de su nueva aventura es por razones laborales. La actriz se encuentra grabando para un programa de viaje transmitido el cable. A través de redes sociales, se despidió.

"Después de los dolorosos días que nos encontramos viviendo como país, les cuento que debo retomar mis obligaciones y compromisos acordados hace ya un tiempo. Retomo con sentimientos encontrados pero también con la esperanza que tendremos al final un mejor Chile para todos", fueron parte de las palabras que dijo la intérprete.

Desde partió al viejo continente, Belén ha compartido bellas postales recorriendo algunas ciudades europeas. Ha visitado Marid, Barcelona, Roma, Florencia, entre otros lugares. En una de las últimas fotografías que compartió, estaba en Venecia, Italia.

En su mayoría, los seguidores destacaron lo bien que lucía en el registro. Sin embargo, hubo un usuario que la emplazó por estar de viaje en medio de la crisis social que atraviesa el país. "La vida tuya. Súper comprometida con lo que pasa en Chile", le dijeron.

Pero Belén Soto no guardó silencio y le dio una respuesta contundente. "Claro que sí. Mi corazón siempre está en Chile, pero también está en mí y mi trabajo. Quizás las fotos no sean de tu gusto, pero esta es mi pega, un programa de viaje que lo dan todos los domingos. Es mi emprendimiento y lo que me deja pagar mis cuentas de fin de mes. Entonces no nos critiquemos entre nosotros, todos estamos comprometidos", aseguró.

