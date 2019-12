Adamari Lopez usó una chaqueta amarilla que la hizo ver súper delgada

View this post on Instagram

¡BUENOS DÍAS ALEGRÍA! ❤️🥰🎄 Y justo alegría es lo que sentimos porque llegó la navidad a nuestra casita 🥰 Acompáñanos esta mañana y vive junto a nosotros el encendido del arbolito y toda nuestra tradición en esta época🎄❤️ #UnNuevoDia