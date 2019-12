Hailey Baldwin respondió a todos los rumores de embarazo de forma graciosa

Todo comenzó con una publicación de cumpleaños para Hailey Baldwin. La semana pasada, en el cumpleaños de su esposa, Justin Bieber publicó el siguiente título en Instagram: "¡Feliz cumpleaños chicas! ¡Me haces querer ser mejor todos los días! La forma en que vives tu vida es tan atractiva… PD, me excitas en todos los sentidos, la próxima temporada BEBÉS".

Naturalmente, los fanáticos asumieron que los Biebers estaban esperando su primer hijo. Sin embargo, los rumores no duraron demasiado; Hailey acertó a los curiosos seguidores. En su historia de Instagram, ella publicó la verdad.

“El internet el gracioso. No, no estoy embazada, solo me encanta la comida” escribió Hailey.

Aunque los rumores eran falsos, no era un pensamiento completamente extravagante suponer que los recién casados ​​estaban esperando un hijo. En octubre, Justin publicó un post engañoso de Instagram debajo de un video de un padre con un bebé riendo. "Esto es algo que espero", escribió.

Justin Bieber sorprende a Hailey Baldwin con el más increíble regalo de cumpleaños Justin y Hailey ya llevan un año de casados

Esta no es la primera vez este año que la gente se ha confundido con las noticias de planificación familiar de los Biebers. En abril, Justin publicó una imagen de un ultrasonido en Instagram y luego una segunda foto de Hailey sosteniendo su estómago en lo que parecía una sala de examen.

Por desgracia, fue una broma de los inocentes.

Te recomendamos en video