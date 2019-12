Marian de 'La Voz Kids' está fuera de peligro tras sufrir accidente y revelan la primera imagen

View this post on Instagram

Queridos amigos, hoy tenemos la maravillosa noticia que Marian ya está en casa descansando de las primeras cirugías. Gracias a Dios, Marian va a poder recuperarse de estos primeros procedimientos en casa con su familia hasta que las heridas sanen. Al terminar su recuperación, los procedimientos quirúrgicos continuarán, pero por ahora, Marian está descansando. Muchas gracias a todos los familiares y amigos que nos han preguntado sobre su estado de salud, los mantendremos informados. Gracias 🙏🏼