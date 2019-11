La reina Letizia luce más joven y radiante que nunca con su nuevo look

View this post on Instagram

News {28 November 2019 | Thursday} : King Felipe and Queen Letizia presided over the delivery of the 36th edition of the Francisco Cerecedo Journalism Prize awarded by the Association of European Journalists, to the writer and columnist Javier Cercas {Hotel Palace | Madrid, Spain}. . . . . . . . . #SpanishRoyals #SpanishMonarchy #SpanishRoyalFamily #FamiliaRealEspañola #CasaReal #KingFelipeVI #KingFelipe #QueenLetizia #ReyFelipeVI #ReyFelipe #ReinaLetizia #FelipeVI #Letizia #KingOfSpain #QueenOfSpain #FelipeDeBorbon #LetiziaOrtiz #ReyesDeEspaña #Royals #Royalty #Spain #España #Stylish