Esta es la cuantiosa suma de dinero que Kylie Jenner gasta en seguridad personal

Con una vida llena de lujos y completamente pública, no es raro que las Kardashian cuiden su seguridad de una manera extrema, sobre todo Kylie Jenner, quien es la joven más millonaria del mundo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuánto puede gastar para estar segura?

La cifra salió a la luz recientemente de la boca de su propio padre, Caitlyn Jenner. Durante una discusión con sus compañeros en un episodio de la serie de realidad británica I'm a Celebrity… Get Me Out of Here! , la exdeportista dijo que las famosas de Keeping Up with the Kardashians tiene un equipo de seguridad con ellos "donde sea" que vayan.

"¿Tienen que tener seguridad donde quiera que vayan?", Preguntó el actor Cliff Parisi.

"En todas partes", dijo Caitlyn, de 70 años.

Kylie Jenner está acostumbrada a tener seguridad privada

También calculó que su hija menor, Kylie Jenner, de 22 años, quien recientemente vendió una participación del 51 por ciento en su marca Kylie Cosmetics al conglomerado de belleza Coty por $ 600 millones, gasta cientos de miles de dólares por mes en protección.

"Apuesto a que Kylie gastará entre [$ 300,000] y $ 400,000 por mes", dijo Caitlyn. "Una tonelada de dinero".

Caitlyn, quien también confirmó que la seguridad sigue a Kylie "en todas partes".

Si bien la ex de Kriss Jenner admitió que "es triste" que sus hijas siempre tengan un equipo que las sigue, ella explicó que con el tiempo se han acostumbrado.

“Están acostumbradas a eso. Lo han estado haciendo por siempre”, dijo Caitlyn. “A ellas les gustan los chicos de seguridad allí”.

Te mostramos en video: