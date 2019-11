Estos son los estrenos de Amazon Prime Video en diciembre

En este mundo de plataformas de streaming, siempre hay una serie o película que ver. Nunca nos quedamos sin opciones. Y ahora Amazon Prime Video trae sus apuestas para entretener a todos los espectadores en diciembre.

Una de las series más populares de la plataforma, The Marvelous Mrs.Maisel, estrena la tercera temporada y los fanáticos están ansiosos por verla.

Otros estrenos destacados incluyen Almost Famous el 1 de diciembre y The Last Black Man en San Francisco el 5 de diciembre. Al final del mes, Transformers: Dark of the Moon, What Men Want y Wonder Park llegaran a la plataforma.

Estrenos de Amazon Prime Video en diciembre

1 de diciembre

A Better Life (2011)

Almost Famous (2000)

Bug (1975)

Footloose (1984)

Hamlet (1990)

Hancock (2008)

Havana Motor Club (2015)

In Secret (2014)

Out of Time (2003)

Phase IV (1974)

Some Kind of Wonderful (1987)

The Aviator (2004)

The Pawnbroker (1964)

The Spirit (2008)

The Winning Season (2010)

3 de diciembre

My Boss’ Daughter (2003)

5 de diciembre

The Last Black Man in San Francisco (2019)

Thursday Night Football: Cowboys @ Bears (NFL)

6 de diciembre

The Marvelous Mrs. Maisel: temporada 3

Clifford: temporada 1

Inside Edge: temporada 2

9 de diciembre

Light of My Life (2019)

11 de diciembre

Fast Color (2019)

12 de diciembre

Thursday Night Football: Jets @ Ravens (NFL)

13 de diciembre

Bumblebee (2018)

The Expanse: temporada 4

18 de diciembre

The Kid (2019)

20 de diciembre

The Aeronauts

The Wedding Year (2019)

21 de diciembre

The Kill Team (2019)

25 de diciembre

Night Hunter (2019)

30 de diciembre

Transformers: Dark of the Moon (2011)

What Men Want (2019)

Wonder Park (2018)

31 de diciembre

Man on the Moon (1999)

Te recomendamos en video: