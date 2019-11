Peligra la boda de la princesa Beatriz debido al escándalo que rodea a su padre, el príncipe Andrew

View this post on Instagram

Her Royal Highness, Princess Beatrice of York and Edoardo Mapelli Mozzi leave St James’s Church in London after attending the Fayre of St James Christmas Carol Concert. || 27th November 2019 ————————————————- #princessbeatrice #princessbeatriceofyork #eugenieandbeatrice #Beatriceandeugenie #HRHPrincessBeatriceofYork #HRHPrincessBeatrice #HerRoyalHighness #HerRoyalHighnessPrincessBeatriceofYork #HerRoyalHighnessPrincessBeatrice #beatriceofyork #Princess #princesses #HouseOfWindsor #BritishRoyals #BritishRoyal #BritishRoyalty #britishroyalfamily #Royal #Royalty #Royals #RoyalFamily #RoyalNews #instaroyal #TheMonarchy #monarchy #edoardomapellimozzi #beatriceandedoardo