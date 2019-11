Angie Jibaja responde a las críticas por su cambiado aspecto físico

Tras el revuelo que causaron las imágenes de Angie Jibaja luciendo un preocupante aspecto, la modelo alzó la voz y se defendió de las críticas. "Hay gente muy mala, demasiado mala, que quiere verme muerta realmente, que quiere verme en la cárcel (…) Asusta o afecta un poquito, pero nada más quiero decirles que se vayan a la mierda", dijo.

Sin embargo, sus palabras no quedaron ahí. Más tarde, compartió un sticker con la opción de preguntas y respuestas en Instagram, para que sus seguidores pudieran interactuar con ella. En este contexto, Angie Jibaja se refirió a la posibilidad de entrar a algún reality show, señalando que estudiará las opciones. "Lo he pensado. Si hay una propuesta lo estudiaré, pero sí, por qué no", dijo.

Consultada por la relación con sus hijos, la modelo reveló que se encuentran al cuidado de su hermana. "Mis hijos están bien. Momentáneamente con mi hermana. Le pido a Dios que después de mi hermana, que los adora y es mutuo, me recupero y vuelven conmigo sí o sí, ya que sería muy injusto que ahora se los den al susodicho", remarcó.

No obstante, el momento más polémico ocurrió cuando habló sobre su situación actual. Luego de comentar que está trabajando en algunos proyectos, Angie Jibaja arremetió en contra de la prensa de su país, asegurando que la quiere destruir. "Yo vengo trabajando en silencio. Pronto les cerraré la boca", señaló.

