El acoso que sufrió Ed Maverick hace reflexionar del peligro de las redes sociales

No es libertad de expresión insultar a otros

Hay mucha irresponsabilidad en redes sociales. Se ha comenzado a confundir la libertad de expresión con las faltas de respeto, la segregación y la violencia. Todos tenemos el derecho de hacer nuestra voz oír, eso nadie lo pone en duda.

Sin embargo, la línea parece tan delgada que muchos usan la plataforma y la valentía que les proporciona no dar la cara para insultar a otras personas. Todos podemos opinar, pero antes debemos pensar en investigar antes, la utilidad de nuestro comentario, y sobretodo tener empatía sobre a quiénes podrá afectar esas palabras.

Las figuras públicas deben ser aún más cuidadosos porque la gente que los sigue toma como ejemplo lo que dicen y con esto pueden inspirar a seguir marginando a otros grupos. Por ejemplo, el caso de Lupita Jones con las mujeres transgénero.

El caso de Ed Maverick

Esto sucedió con el joven mexicano Ed Maverick. A sus 18 años se ha convertido en toda una estrella musical gracias a su gran talento y a su estilo refrescante. Ha tenido una importante gira, ha roto récords, y está llegando a los festivales más importantes como el Vive Latino.

Son pocos los mexicanos jóvenes que se les está dando un impulso para que desarrollen su música, y su talento. Y aquellos que lo están logrando son menospreciado, atacados, y gracias a redes sociales acosados constantemente con insultos.

Esto fue lo que sucedió con este adolescente. Fueron cientos de personas los que decidieron comenzar la tradición de "mandar a chingar a su padre a Ed Maverick los miércoles". Muchos como "venganza" porque sintieron fue grosero en una presentación, otros porque consideran no tiene el talento, y el resto por seguir una moda en redes sociales.

Las consecuencias del acoso

Fueron meses de acoso constante en donde Ed Maverick afirmaba lo mucho que esto le estaba afectando, y pedía que pararan. No obstante, los insultos subieron de tono al punto en el que había amenazas de muerte y peticiones para que se suicidara.

El joven decidió retirarse de redes sociales para su salud mental mientras que el debate en éstas continúa. Son muchas las personalidades que han decidido levantar la voz en su defensa. Sobretodo porque es un niño de 18 años, con depresión, que pidió pararán y que fue acosado por gente mayor de 30 años.

No por ser una figura pública puedes insultar, criticar cruelmente o ser ofensivo con ellos de forma tan ligera. Si no te gusta el contenido deja de seguir, comenta de forma respetuosa o simplemente no escuches su contenido.

