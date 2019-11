"¿Cómo no va a servir para nada?": comentario de Teresa Marinovic indigna a Sergio Lagos

Un incómodo momento fue el que se vivió el miércoles en el matinal Bienvenidos, cuando Sergio Lagos se refirió a una polémica frase emitida por la licenciada en filosofía Teresa Marinovic. El hecho ocurrió cuando esta última realizó un análisis de la crisis que enfrenta el país.

En medio de la conversación, cuestionó el informe de Human Rights Watch, indicando que se hizo en 20 días. "Por lo tanto, para mí no tiene un carácter de un dogma. No estoy diciendo que sea falso, no lo sé, pero no le daría la condición de dogma y de verdad oficial como se la dan muchos", señaló. Ante estas declaraciones, el animador expresó: "qué duro".

Sin embargo, el momento más polémico fue cuando la directora ejecutiva de la Fundación Nueva Mente, comentó: "la solidaridad y la empatía, que generalmente la mayoría de seres humanos expresan, no sirve de nada o sirve de poco…". "Chuta, pero ¿cómo no va a servir para nada?", interrumpió Sergio Lagos, a lo que Teresa Marinovic contestó: "cuando tú tienes espacios televisivos o en los medios de comunicación, es importante salir de la empatía. Partir de la empatía evidentemente pero salir de ahí para llegar a una solución concreta".

Atendiendo a sus palabras, el animador señaló que una buena solución sería "abrir una mesa de diálogo mucho más amplia de la que ha existido hasta el minuto y hacer sentir parte a todas las fuerzas sociales". "Yo por principios no puedo pensar que la única solución posible a este conflicto que tenemos es la incorporación de las Fuerzas Armadas una vez más en la calle", agregó, refiriéndose a la situación de Ecuador, en donde sí se abrió una mesa de diálogo.

"¿Lo tuyo es una metáfora o es en serio?", preguntó Marinovic, a lo que Sergio Lagos contestó: "Estoy contando los hechos recientes de un país que no está tan distante a nuestra realidad, que logró un acuerdo, que logró detener los niveles de violencia que también estaban haciendo temblar la democracia en ese país".

El canal de Luksic lleva a la Tere Marinovic para inspirar al país con comentarios como este: "La solidaridad y la empatía no sirven para nada… o sirven para muy poco". Sergio Lagos le espeta "Cómo no va a servir para nada?".

Hay que salir de eso, dice ella. #Bienvenidos13 pic.twitter.com/MO8VtqmUU1 — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) November 27, 2019

"Todavía me falta, senadora": el terminante descargo de Julia Vial a Jacqueline Van Rysselberghe La periodista criticó las gestiones de los políticos

Te recomendamos: