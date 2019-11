Kylie y Kendall fueron abucheadas de manera vergonzosa por miles de personas en un estadio

Kylie y Kendall Jenner fueron recibidas con abucheos despiadados durante un partido de la NFL con sus amigos. Cuando sus rostros famosos fueron mostrados en la pantlla gigante el lunes por la noche, el sonido de miles de abucheos y abucheos se apoderó del estadio.

Sentadas al lado del campo, la pareja se unió a su séquito de amigos, incluido el ex novio de Gigi Hadid, Tyler Cameron y Stassie Karanikolaou, cuando fueron vistas por los camarógrafos cuyo trabajo es señalar a las estrellas en la multitud.

Y cuando los Rams de Los Ángeles se enfrentaron a los Cuervos de Baltimore, las estrellas de la realidad se mostraron en el LA Memorial Coliseum a los fanáticos de los deportes que, francamente, a juzgar por la respuesta, les importaba muy poco que estuvieran allí.

Entire stadium boos when Kendall and Kylie Jenner are shown on Jumbotron at LA Rams game.

— Mike Sington (@MikeSington) November 26, 2019