El curioso tatuaje que se hizo Cristián de la Fuente cuando llevaba dos semanas saliendo con Angélica Castro

Uno de los últimos capítulos de Sigamos de Largo, tuvo como invitados a Enrique Arce, Roberto Vander y Cristián de la Fuente, quienes hablaron sobre la contingencia nacional y sus carreras. También abordaron temas de su vida personal, siendo este último quien más llamó la atención, debido a una particular historia de su relación con Angélica Castro.

Sus palabras surgieron durante el juego "Mito o verdad", en el que Maly Jorquiera contó que había un mito de que el actor se había hecho un tatuaje con el nombre de su pareja cuando apenas llevaban una semana pololeando. Cristián de la Fuente señaló que era entre mito y verdad. Y es que efectivamente se hizo un tatuaje, pero no con su nombre.

"Es un símbolo. Llevábamos dos semanas saliendo y le dije que nos íbamos a casar. ‘Estay loco’, me dijo. Fuimos a un restaurant italiano, en Los Ángeles, en donde el mantel era de papel. Nos trajeron un lápiz y empezamos a dibujar un símbolo súper artístico. Nuestra fecha de aniversario, nuestras iniciales y las juntamos", partió diciendo.

"Le dije: 'ah, que bonito, dibújamelo acá en el brazo'. Me lo dibujó, lo vi y le dije que me acompañara a un lugar. Me fui donde me he hecho casi todos los tatuajes. Le dije: ‘señor, tatúeme eso’. Angélica me miró y me dijo: 'estás enfermo"", agregó, contando que tiene la "A", de Angélica, la "C", de Cristián, y el 17, su fecha de aniversario.

